澎湖縣政府衛生局23日啟動校園接種BNT疫苗，澎湖海事職業學校率先施打，首日接種過程順利，預計24日上午可為全校745位學生完成施打，學生們表示希望早日完成疫苗接種，降低染疫風險，安心上課。

澎湖縣政府指出，9月23日至10月8日各衛生所將依接種期程前往轄區國、高中職及澎科大進行集中接種，全縣應接種學生人數約3888人，目前已有3563名學生家長同意接種BNT疫苗，接種率約92％。

澎湖縣政府提醒，學生注射疫苗後可能會出現發燒、接種處痠痛等不適症狀，呼籲返家後多休息、多喝水，避免劇烈運動，並請家長留意學生身體狀況，若48小時內仍有發燒或嚴重過敏反應，如胸痛、呼吸急促、心跳加速等症狀，應儘速就醫或通知消防局協助就醫，並通報衛生局。

澎湖高級海事水產職業學校校長謝旻淵表示，接種疫苗前，學校已於用餐及午休時間播放教育部宣導影片，宣導施打前、後注意事項及可能產生副作用。學生接種疫苗前，已消毒校園接種會場，護理師也向學生進行衛教。

謝旻淵表示，施打後會讓學生原地休息15分鐘，確定學生沒有問題再回教室上課。如果學生施打後身體不適，需請假回家休息，學校將請家長到校帶學生回家。若家長無法前來，將留在學校觀察，如果身體狀況仍無法減緩，將通知救護車送醫。