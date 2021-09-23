大陸一名52歲婦人近幾年和丈夫恩愛總是痛到不行，甚至還會發高燒、住院，久而久之，婦人一看到丈夫向自己求歡，就會感到十分害怕，丈夫因此相當不滿，還懷疑她是不是在外面有小王，婦人無奈尋求醫生幫助，最後才知道原來一切都是更年期的典型症狀。

根據《瀟湘晨報》報導，杭州一名52歲的王姓婦人幾年前開始，發現自己只要和丈夫恩愛，就會痛到不行，起初她為了夫妻感情和諧，努力忍受痛苦，沒想到之後狀況變得更加嚴重，某次行房後她渾身覺得不舒服、頻尿、尿急、腰痛、肚子酸，隔天甚至還發高燒，去醫院檢查才發現婦人是泌尿道感染，住院住了一個禮拜才康復回家。

沒想到時隔2個月，婦人又因為一模一樣的狀況住院，從此留下了心理陰影，每次只要看到丈夫走過來就會很慌，只能不斷找藉口避免行房，然而她的丈夫卻心生不滿，不但嫌棄她是個「老來嬌」，還懷疑婦人在外面偷吃，但她實在有苦難言。

眼見夫妻倆的感情越來越淡，婦人急忙求醫就診，杭州市一醫院婦科主治醫師蔡泓診斷發現，婦人遭遇的一切都是更年期的典型症狀；他解釋，更年期是每個女性自然的生理過程，隨著雌激素降低，更年期女性在行房時，經常會出現陰道乾澀、疼痛等症狀，據估計有一半的更年期女性都受到性交疼痛的困擾。

面對這種情況，只要及時治療就可以改善女性和伴侶的生活品質，不過因為保守的觀念問題，有不少女性就算飽受痛苦也不敢說出口，蔡泓提醒，若是女性處於更年期期間，且經常發生泌尿道感染，建議可以到婦產科就診。而王姓婦人在經過系統性的治療後，也終於解決了多年來的「難言之隱」。