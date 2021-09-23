你是否耳朵常常有點痛，卻找不出原因？或總是覺得喉嚨卡卡，像是被東西卡住？小心可能得到「口咽癌」。彰化一名老先生長期耳朵疼痛，以為只是中耳炎，認為只要吃藥治療就會痊癒，但半年過後情況依舊沒好轉，沒想到一去醫院檢查，竟罹患罕見的口咽癌。

外科醫師江坤俊在《健康2.0－江P醫件事》中解釋，這位老翁罹患口咽癌卻總是耳朵痛，主要是發生少見的「轉移性疼痛」，由於大腦接收的痛覺神經主要能分為AB兩支，可能剛好老翁口咽的感覺神經和耳朵是來自同一支，所以大腦分辨不出是疼痛來自哪裡，導致老翁一直感到耳朵疼痛，誤以為是中耳炎。

但想分辨自己到底是中耳炎或是口咽癌也不困難，江坤俊建議可以從3點判斷：

●合併症：中耳炎通常會伴隨聽力減弱、耳鳴或因發炎流出滲液，但口咽癌的疼痛不會出現這些症狀。

●急性淋巴結轉移：只要是癌症，就有可能造成急性淋巴結轉移，可以透過光照檢查口腔，或是觸摸頸部有無硬塊，因為癌症常造成頸部淋巴結轉移。

●治療時間：正常來說，若罹患中耳炎，吃抗生素治療2周內就會改善，但若吃藥治療1至2個月後都沒有改善，就要小心不是單純中耳炎了。

江坤俊指出，儘管口咽癌較為罕見，但基本上容易感染的高風險族群依舊和口腔癌相同，有抽菸、吃檳榔、喝酒習慣的人要小心，「一定要戒，大部分都是它造成的！」另外，也有可能是受到HPV人類乳突病毒感染，因此江醫師也建議，不管男女都應該去接種HPV疫苗。

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