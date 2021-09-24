慶生宴竟變殺人案！21歲江男受邀前往友人慶生會，酒過三巡後眾人玩起骰盅吹牛，席間，34歲潘男和21歲李男發生口角，李男毆打潘男外，江男從身上拿出折疊刀刺進潘男左胸口，現場鮮血淋淋，潘男妻子崩潰尖叫，潘男經送醫後不治，涉案的李、江男竄逃淡水約2小時，警方於6時許將涉案2人逮捕，全案依殺人罪偵辦中。

慶生宴上演兇殺戲碼，玩骰鐘盅翻桌一刀刺入友人心臟斃命。(戴上容翻攝)

據了解，涉案的李男為毒品通緝犯，江男則有傷害及妨害秩序等素行，兩人23日深夜中途受邀至淡水某串燒店為老闆慶生。店內友人們互不相識，飲酒作樂後，大家玩起骰盅吹牛，凌晨4點多，潘男與中途加入的另方李、江男發生口角衝突，李男先毆打潘男，江男隨後在盛怒之下，持隨身攜帶的摺疊刀刺向潘男。

潘男左胸口遇刺後倒地，現場血跡斑斑，潘男妻子見狀後放聲尖叫，大家連忙報警，2名行兇的江、李男趁隙逃跑，救護車到達時，潘男已失去生命跡象，經送往淡水馬偕醫院急救後不治。

附近民眾被呼喊聲吵醒，用手機現場狀況後PO在臉書社團「細說淡水」，文中提到有人大呼喊，還有女人大叫「有人拿刀！」，目測現場5、6名男性，2名女性，救護車、警方都有到場等。

警方調查，現場約有6人共同慶生，江、李男行兇後都前往某位友人家逃逸，警方於6時許在該友人家找到李男，江男疑又趁亂逃逸，警方於7時許在江男家中將人逮捕，並起出行兇的摺疊刀等，目前全案依殺人罪嫌偵辦中。