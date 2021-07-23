中元節將至，民眾關注普渡等宗教活動是否能開放。中央流行疫情指揮中心今宣布，7月27日降級後，開放普渡、公祭，但普渡的福宴、平安宴、流水席，以及遶境、進香及遊行則不開放。副指揮官陳宗彥也喊話民代、首長別參加公祭和普渡，作為防疫的表率。

根據內政部規定，7月27日以後宗教場所可有條件開放，但須落實實聯制、全程佩戴口罩、維持社交距離、加強環境清消，室內最多50人室外最多100人，需採梅花座、固定座位，且不提供自助餐，若有桌餐需設隔板。住宿方面則限1人1室(除同住家人外)。

降級以後，普渡、公祭開放，但普渡福宴、平安宴、流水席，以及遶境、進香及遊行則維持不開放。至於酬神表演演出，人員須有3-7日內篩陰性證明，方得於演出時脫下口罩。觀眾也需禁止飲食，舞台與座席最前端間隔至少3公尺。

至於殯葬場所，則開放公祭、民眾進塔祭拜，但室內最多50人，室外最多100人。公祭採代表制，入座須採梅花座，並落實實聯制、體溫量測、消毒、維持社交距離、全程佩戴口罩，及禁止飲食。陳宗彥也特別喊話行政機關首長及民意代表配合不參加公祭、普渡，作為防疫表率。