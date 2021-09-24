中國國務委員兼外長王毅星期四在20國集團成員國外長視頻會議中，敦促停止對塔利班統治的阿富汗實施的經濟制裁，幫助阿富汗處理迫在眉睫的人道危機和經濟崩潰。

美國之音報導，本次會議在聯合國大會的空隙舉行。王毅在會上說，20國集團成員國有義務在幫助阿富汗的問題上「發揮建設性作用」，「經濟制裁必須停止。對阿富汗的各種單邊制裁或限制應盡快解除，」

塔利班上月重新掌權後，美國凍結了喀布爾政權數十億美元的外匯儲備，世界銀行和國際貨幣基金組織也停止阿富汗的開發資金。

王毅在這次討論阿富汗局勢的會議上說，「阿富汗的外匯儲備是國家資產，應屬於人民、用於人民，不能當成對阿施加政治壓力的籌碼。」

美國和其他國家要求塔利班組成一個包容政府，尊重人權，停止重新實行嚴酷的伊斯蘭統治，然後才能進行任何的直接接觸或外交承認。

王毅說，「中方呼籲G20成員積極採取切實措施幫助阿富汗緩解當前流動性壓力。」他敦促國際金融機構也能向阿富汗提供減貧、持續發展、民生和基礎設施項目的財政支持。

王毅並要求加倍努力，加速提供人道援助，解決阿富汗民眾的迫切需求。他說北京決定向阿富汗政府提供價值大約3100萬美元的相關物資，包括捐贈新冠疫苗。

王毅並再次說明中國政府期待塔利班看守政府最終組建「廣泛包容的政治架構，尊重少數族群、婦女和兒童基本權利。」

王毅說，「塔利班有必要切實履行承諾，同『基地組織』、『東伊運』等恐怖勢力徹底畫清界限並予堅決打擊。」

塔利班本星期宣佈擴大他們全部是男性成員的臨時內閣，表示所有阿富汗族裔現在都在政府中有代表。但他們再度未能讓女性入閣，讓人擔心塔利班有意限制女性的參與。

有些高級內閣職位交給在美國和聯合國黑名單上的塔利班領導人，讓華盛頓和其他國家難以與塔利班直接接觸。

塔利班1996年到2001年統治阿富汗時禁止婦女和女童參加工作和公共生活以及接受教育。塔利班官員保證讓婦女參加他們的政府，但沒有說什麼時候。他們還保證不會在外國施加壓力時做出此類改變。

但全球權利捍衛者懷疑塔利班的意圖，指責塔利班「穩步拆除」阿富汗過去20年中在國際社會幫助下取得的人權進步。