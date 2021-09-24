藝人大S徐熙媛的老公汪小菲，在台經營「S HOTEL」旅館，去年推出「月光寶盒」月餅禮盒，與知名連鎖咖啡店星巴克推出的月餅禮盒撞名，因此遭星巴克控告違反商標法。台北地檢署認為，「月光寶盒」應是旅館員工從周星馳出演的港片《西遊記》發想，不知已被註冊商標，且雙方已和解，24日處分不起訴。

汪小菲的「S HOTEL」於2017年開幕，座落於頂級地段，以愛妻大S來命名，還請來法國名設計師菲利浦史塔克操刀設計，共斥資3.5億元，近年因新冠肺炎疫情，屢傳經營不善的消息，目前已成為防疫旅館。

星巴克提告指出，他們推出的「月光寶盒」月餅禮盒，已經合法註冊商標，「S HOTEL」卻在去年中秋節推出同名的月餅禮盒，已侵害他們的商標權，因此控告汪小菲及其旅館經理徐頤蓁。

汪小菲透過律師向檢察官解釋，推出禮盒及命名都是員工決定的，過程他並不清楚；徐頤蓁則稱，「月光寶盒」是員工從周星馳出演的港片《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》發想，他們不知道已被註冊商標。

檢察官認為，該部港片裡提及「月光寶盒」，確實是眾所皆知的名詞，一般人應不太會去注意是否已被註冊商標，故採信汪小菲、徐頤蓁的辯詞，另因雙方和解，星巴克已撤告，因此處分2人不起訴。