33歲香港女星李悅彤（Liddy）2014年爆出介入李心潔和導演彭順婚姻，被外界封為最強小三之一，2018年李悅彤走入婚姻，嫁給澳門富商鮑偉業並生下一子James。近日「港版瑤瑤」林芊妤曬出跟3歲兒子泡澡照片，引來網友批評不妥，對此，李悅彤昨(23日)也分享跟兒子全裸泡澡的背影，間接力挺林芊妤。

林芊妤早年與富少男友到殘障廁所共處30分鐘，過程被全都錄，被稱作「殘廁門事件」，她走出陰霾後與銀行業男友結婚，育有一子，近日她曬出跟兒子泡澡照片，引來網友批評兒子已3歲還跟嬤嬤一起洗澡可能不太好，林芊妤便反駁會用適當的方法教兒子，認為身體不該與性或色畫上等號。

李悅彤2018年嫁給富商鮑偉業。（圖／翻攝自liddyli IG）

對此，李悅彤昨在IG限時動態疑似低調力挺林芊妤的說法，她分享兒子放學回家後都會叫他先洗澡，這個任務近來已經交給老公，但兒子因為黏她，每回總會要求要媽媽幫她洗澡，她認為James從嬰兒時期到現在幾乎24小時沒有離開自己身邊，黏媽媽很正常，她也不以為意。

李悅彤分享母子共浴照。（圖／翻攝自liddyli IG）

李悅彤進一步說，如果今天輪到她答應幫兒子洗澡，兒子會很開心，「我也會把握時間教他認識身體，保護自己」，進行男女有別的幼兒級性教育，而以後輪到她幫兒子洗澡的時間也會減少，可能從40次輪1次漸漸變成50次輪1次，然後都變成由老公負責幫忙，「我不知道這樣的方法好或不好，教育方法沒有最好，只有最適合自己小朋友」，並附上她老公先前幫他們母子倆偷拍的洗澡背影，用自身經驗分享媽媽經。