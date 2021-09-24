台北市今舉辦防疫記者會，市長柯文哲指出，北市有14天沒有不明感染源，接近降到一級標準，剩下就是最快速度，把疫苗覆蓋率打起來。

柯文哲指出，中央公布本土案例1例，境外7例，台灣疫情趨緩，但世界蠻嚴重，每天有40萬到60萬案例，北市從每個禮拜確診18人、11人、10人，到現在這週是0，大概已經有五個禮拜時間，確診數少於5人。

柯表示，其實比確診數更重要是不明感染源，回溯到上一個差不多是14天前，雖有確診數但是找得到感染源，狀況好一點，七家醫院篩檢，昨天做1200個，當然是沒有確診；從新北幼稚園群聚感染，當時匡到1500個，現在居家隔離昨天只剩下150個，數量已經降到新低。

柯文哲提到，這麼長的時間都是零零星星（確診），到底降級要怎麼處理，事實上一開始在中央疫情指揮中心有分四級，只要出現感染源不明本土案例就是第二級，北市有14天沒有不明感染源，接近降到一級標準。

柯接著說，但畢竟首都生活圈，高鐵一日生活圈，重點不是台北市而是整個台灣狀況，不明感染源就算全台灣來算已經非常低，達到降到一級標準，剩下問題是有沒有可能反撲，答案是有可能。

他認為，解決問題方法是疫苗覆蓋率，結論是這樣，北市五月到現在把感染壓到最低，剩下就是最快速度，把疫苗覆蓋率打起來。柯也說，過去兩天北市在高中打了1萬3325多劑，身體不適有131人，大部分算是輕症。