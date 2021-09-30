民進黨市議員周雅玲遭指控詐領助理費，新北地檢署認為周女涉犯貪汙罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，新北地方法院裁定300萬交保，限制住居、出境出海，檢方不服提出抗告，台灣高等法院認為交保裁定並無不當，駁回抗告，周女300萬元交保確定。

周雅玲曾任台北縣第15、16屆議員，並連任新北市第1至3屆議員，也是汐止前鎮長、前立委周雅淑的妹妹，地方勢力雄厚。

檢方指控周女擔任多屆議員，明知公費助理補助費用是由新北市議會編列預算支付，並非議員薪資，也非個人實質補貼，但卻從2009年至去年間，利用親友作人頭向議會申報公費助理，每月詐領薪資2至4萬元不等的補助費，使議會不知情之承辦公務人員不實登載。

台灣高等法院認為，周女已坦承有使用公費助理補助費及聘用人頭助理之事實，即便共犯未到案，亦無致案情不明，併考量對被告法益侵害程度及對社會秩序之影響，再依比例原則兼衡國家刑事司法權之有效行使、公共利益等，本件不具羈押必要性。