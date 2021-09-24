桃園市議會24日舉行社會局工作報告，市議員褚春來點出，兒虐通報有上升趨勢，兒少安置機構似乎也有問題，有家長向他投訴，7名孩子集體從安置機構出走；對此社會局坦言確有此事，但安置機構不是在桃園，一下說在台中、一下說在雲林，遭批評完全沒掌握。

褚春來表示，陳情人與前夫有1個孩子，楊姓少年原本跟著爸爸居住在桃園，但爸爸身體有問題住進安養機構，而楊姓少年則被送往安置機構，爸爸今年5月過世後，楊姓少年監護權落在第2順位的媽媽身上，但楊姓少年屢次從安置機構出走，讓人相當擔心。

楊姓少年的媽媽說，楊姓少年在今年7月曾與安置機構其他少年一起出走，約莫有7人，8月被找回來，但隔天又再度出走，她身心俱疲直呼「現在不知道去哪找孩子！」，孩子不見也沒有人出面說明狀況，讓她不知如何是好才找議員協助。

褚春來直問社會局長鄭貴華說「妳應該比我更清楚才對」，請社會局提供資訊，不過鄭僅回應「是，我們的兒少機構狀況很多，會努力做更好」，並沒有正面回應此事。在市議員黃敬平追問下，社會局才鬆口改說7名孩子集體出走的安置機構位處台中。

社會局表示，楊姓少年原先跟爸爸住在桃園，戶籍地址為桃園，因此屬於桃園個案，每月2.2萬元安置費用還是由桃園支出，其爸爸過世後改和媽媽生活，媽媽戶籍地在雲林，現轉由雲林追蹤。社會局會持續關心該起安置機構孩子出走的狀況，並檢視市內安置機構的管理方式，引以為戒。