頭份警分局蓬萊所員警將賴姓老婦帶回派出所保護，安全護送返家。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

家住苗栗縣南庄鄉蓬萊村紅毛館山區的7旬賴姓老婦，因患有失智症，平日由胞兄照顧鮮少出門，28日上午趁兄長忙家事不備離家，結果在住處附近迷路逗留，路人發現報警，頭份警分局蓬萊所員警趕往，發現老婦還是瘖啞人，經帶回派出所保護，多方查證老婦身分後，安全護送返家。

頭份警分局蓬萊派出所是在28日上午10時許，接獲民眾報案稱，南庄鄉蓬萊村紅毛館山區有一名迷失老人，請求警方協助。警員候凱中立即趕往現場，發現有一名老奶奶獨自站在道路上，隨上前關心，但卻發現老奶奶為喑啞人，無法溝通，員警於是先將老奶奶帶回派出所暫時安置，經多方查證下，才查出是住在轄內的賴姓老婦，警方隨後將老婦安全護送返家。

經查賴姓老婦有失智情形，平日由胞兄照顧，顯少出門，老婦是在28日上午9時許，乘兄長忙著家事不注意時離家在山區迷失，所幸路人發現報警協助順利返家，賴兄非常感激員警協助妹妹回家，一再向員警道謝。