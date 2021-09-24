造旺盛人氣的日本漫畫家吾峠呼世晴作品《鬼滅之刃》，之前已公布的第2期電視動畫「遊郭編」將於富士電視台播出，之前已電視台公布新視覺，25日播出電影版《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》之際將公布播出時間。

「遊郭」即「遊廓」，意指日本江戶時代政府認可的妓院集中區，《鬼滅》第2期將以此為故事發生背景，並延續《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》情節，炭治郎等角色繼續與劍士「柱」中「音柱」宇髄天元進行「鬼殺隊」任務，展開一連串故事。

據日網媒《itmedia》報導，「遊郭編」首度公開時引發熱議，兒童家長擔心妓院等內容「怕教壞小孩」，而有文化評論者表示「許多作品都有類似內容，讓孩子知道世上存在的事物，無須過度擔心。」有日網友人氣大作《鬼滅》第2期又在更晚的11點多播出，有日網友說「看完《鬼滅》就得回到現實世界上班上學，很不好受」，也有社會人網友說「何不周六半夜播呢，至少周日還可喘口氣。」

此外《鬼滅》將登上位於日本東京墨田區的人氣觀光地「東京晴空塔」，自2021年10月21日至2022年1月20日期間，舉行「《鬼滅之刃》向天空祈願 TOKYO SKYTREE（R）」特別活動。