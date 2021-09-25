在大陸正式申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）一周後，蔡政府宣布台灣以「台澎金馬個別關稅領域」之名，申請加入CPTPP，日本多位政要也都表達對台灣加入的支持。藥師林士峰則表示，台灣是否該為加入CPTPP而開放日本核食進口，近來引發熱議，他認為台灣禁日本五縣市食品輸入並無道理，應本於科學而非僅以產地分界，無論是否為加入CPTPP，只要驗出沒有輻射疑慮，都應開放日本食品輸台。

林士峰24日在臉書發文表示，台灣以「台澎金馬特別關稅領域」的名義申請加入CPTPP，近來引發關注，他想其中牽涉到較核心的問題，還是台灣是否要繼續禁止日本五縣市（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）的食品輸入台灣。林坦言，他個人是傾向，即使不是為了加入CPTPP，台灣也應要開放日本的食品輸入。

林士峰指出，此主張共有二大理由：第一，科學的事情應該要科學解決，只要檢驗出沒有輻射疑慮的食物，就不應該貼標籤禁止；第二，若台灣真的要禁止，就不應該只禁止五縣市，而是應該要全面禁止，不然就只是做做表面功夫而已，難道外國人就沒有洗產地的問題嗎？

林士峰強調，洗產地的手法在各行各業當中應都有耳聞，奶粉、衣服、化妝品絕對不是少數的例子而已，當台灣用某國的特定縣市來禁止，根本不可能達到其原想禁止的目的。