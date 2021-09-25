一整天，西林等3個派出所，仍陸續有村民到場登記預訂五倍券。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

振興五倍券今天開放紙本登記，但花蓮萬榮鄉偏鄉部落沒有超商及郵局，當地居民大多都是行動不便的長者，花蓮縣警察局安排3個派出所協助發放，比照去年發放3倍券的方式，居民只要攜帶身分證件，就能到附近派出所預定、領取振興券，減輕鄉民負擔。

花蓮縣地域廣闊，萬榮鄉位於花蓮縣中區，屬太魯閣族與布農族原鄉，有西林、見晴、萬榮、明利、馬遠、紅葉6村共6000多人，除了萬榮村，其他5村都是沒有郵局和便利商店的偏遠村落，因當地人口老化嚴重，也不諳網路登記，村民多半選擇領取實體券。

鳳林警分局比照去年三倍券作法，規畫西林派出所、萬榮分駐所、紅葉等3個派出所，協助預訂及發放，並且規劃號碼牌、遮陽措施、電風扇供民眾使用，同時請村長及村幹事利用村辦公室廣播系統加強宣導村民分批、分流預訂領取振興五倍券，讓村民安心預訂。

直到中午，仍有長輩柱著拐杖、駕駛電動車來到派出所登記「振興券」，偏鄉派出所難得出現大批人潮，相當熱鬧，長輩說，警察這個服務很便民，也不用麻煩家人載他們到大老遠超商、郵局登記辦理預訂五倍券，員警也都耐心位長輩解說流程。

警方提醒，共有兩波到派出所預訂和領取時間，第一波今天起到10月1日預訂，10月8日至21日領取；第二波是10月25日至31日預訂，11月8日至21日領取，民眾可在時間內的上午8時至晚間6時，攜帶身分證等證件，到西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所預訂或領取，也可幫他人代訂代領，但必須先取得當事人同意，並攜帶委託人健保卡或身分證件。