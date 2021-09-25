根據搶先曝光的《美麗島電子報》9月民調，總統蔡英文的執政滿意度從55%掉至47.8%、不滿意從43.3%升至48.4%，不滿意度和滿意度呈現死亡交叉。資深媒體人康仁俊表示，代表民眾不是只針對蔡英文不滿，可能是對整體民進黨是不滿的，這是一個警訊。

康仁俊25日在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡英文本身沒有太大的負面新聞，過去民調會跌的是行政團隊，蔡英文和行政院長蘇貞昌之間是有差距的，可是連蔡英文都往下掉時，這就代表民眾可能不是只針對蔡英文不滿，而是對整體的民進黨是不滿的，這是警訊。該民調看來不是針對蔡英文的施政部分，而是她整體的團隊不信任，這對民進黨來講，是一個警訊。

康仁俊接著表示，為什麼蘇貞昌在第二次3+11補充報告裡，特別強調為了人命的喪失，他感到遺憾，而且要致歉。他雖然不願意承認3+11是個破口，但是他轉了一個方式，身段放軟了。而上個月，他說台灣經濟成果其實很好，卻發現民眾的想法並不是這樣。

康仁俊認為，「塔綠班」這件事情的處理上，發現綠營支持者某種程度跟以前的做法不一樣，以前很多人都會要求支持者自制，不要衝撞，告訴大家我們不是人家形容的那樣。但這次，卻發現綠營裡有人試圖透過這事件的產生，製造後面的事端。