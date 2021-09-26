王惠美表示，感謝所有在社會上關注推動體育活動的有功人員及團體，也培育了許多優秀的運動學手，今年全中運彰化共獲得80面獎牌。（吳建輝攝）

活動現場也請來有氧天王潘若迪，在現場與所有女力一起互動。（吳建輝攝）

「財團法人邱創煥文教基金會」率先響應，由基金會董事長邱佩琳代表捐款，指定獎助獲選110年度總統教育獎的舉重好手，成功高中體育班黃宜甄同學。（吳建輝攝）

26日彰化縣政府舉辦「彰化i運動110年國民體育日－SHOW出女力健康促進」活動，縣長王惠美現身為活動揭幕，表揚推動社會體育有功人員，王惠美說，縣府將今年定位為「女性運動年」，希望透過女性溫柔的力量，讓孩子、先生、父母一起來運動，展現女性活力，越活越年輕。

彰化縣政府為體育選手募款籌設「運動發展基金」，活動中「財團法人邱創煥文教基金會」率先響應，由基金會董事長邱佩琳代表捐款，指定獎助獲選110年度總統教育獎的舉重好手，成功高中體育班黃宜甄同學，另外也加碼捐贈大城國民小學清寒學生獎助金每年新臺幣10萬元。

「要活就要動」王惠美表示，感謝所有在社會上關注推動體育活動的有功人員及團體，也培育了許多優秀的運動學手，今年全中運彰化共獲得80面獎牌，縣府為了留住人才，制定績優運動選手留縣培訓精進計畫及奪金計畫，110年度將會發出共446萬5000元的獎金，來鼓勵所有運動好手。

王惠美說，今年配合國民體育月，策畫體育系列活動，有深受小朋友喜愛的寶貝滑步車競賽、身體組成健檢、縣長也設置羽球、桌球、射箭、高爾夫球等多項趣味運動主題關卡，希望鼓勵縣民一起來運動，並以更友善、柔性的方式鼓勵女性朋友參與各項休閒運動，且能藉由女性力量帶動家庭及親子一同來參與。

財團法人邱創煥文教基金會董事長邱佩琳說，與王縣長聊過後，知道有一個績優運動選手留縣培訓精進計畫及奪金計畫，所以找到了黃宜甄同學，希望鼓勵支持她能朝著夢想前進，相信父親知道基金會能幫助故鄉如此優秀的學子，在天上的他一定會很高興。