台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案，剩不到1個月，雙方進入白熱化階段，前立委顏寬恒指控陳柏惟團隊「攔路」、「恐嚇」，陳柏惟則反指顏寬恒「連呼吸都聞到『罷免』二字」。資深媒體人黃暐瀚表示，陳柏惟罷免案能不能過關，最關鍵的還是總統蔡英文。

黃暐瀚26日在政論節目《新聞大白話》中表示，如果國民黨主席當選人朱立倫跟現任主席江啟臣可以合作，並站在台中街頭，最後可能會讓陳柏惟罷免案過了。但他也不覺得有那麼容易，因為台中人可能不喜歡陳柏惟，但不一定會進投票所去投票，畢竟我們有疫情，雖然控制住了，但有很多長輩會覺得，還是不要去群聚比較好啦。

黃暐瀚舉高雄市議員黃捷為例，陳柏惟罷免案，要看民進黨的態度，最關鍵的還是總統蔡英文。之前黃捷罷免案，蔡總統是親自下令要所有人去幫忙，立委許智傑就出動了，那是因為黨中央下令。而現在陳柏維罷免案，是民進黨中常會的層級，也就是由民進黨秘書長林錫耀跟大家講，應該要支持陳柏惟，臉書有貼、嘴巴也有支持，可是他覺得，民進黨目前還沒有真正動員所有議員和立委去幫陳柏惟。

黃暐瀚指出，目前兩邊還沒到對決的趨勢，到時國民黨主席當選人朱立倫跟現任主席江啟臣，還有孫文學校總校長張亞中，也把他的支持者帶回國民黨，甚至出現在台中二選區的街頭，3個人合體，那麼陳柏惟罷免案的狀況，就又不一樣了。