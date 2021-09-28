BNT未稀釋 25人打了150人份疫苗 恩主公醫院曝原因

全台首例！三峽恩主公醫院因醫療作業疏失，將未稀釋的原液疫苗BTN誤認是殘劑疫苗，原本可供150人施打的疫苗變成25人施打，新北市衛生局獲報後對醫院做出即起暫停疫苗施打一周的懲處，恩主公醫院今表示，因部分散裝疫苗瓶蓋掉落，工作人員誤以為是已稀釋完成的疫苗就替民眾施打，對於醫院訓練不足坦承疏失並向民眾道歉。

恩主公醫院27日負責在鶯歌區永福宮接種站進行BNT疫苗接種作業時，因作業疏失，造成25位民眾遭施打「未經稀釋的疫苗原液」，恩主公醫院副院長王炯珵表示，27日現場工作人員於中午清點施打數量時發現異常，經詢問值班藥師、護理師後發現，此次配發疫苗包含散裝25瓶，因有部分散裝疫苗瓶蓋掉落，造成工作人員誤以為是已稀釋完成的疫苗，未經過再次確認即進行施打，事件發生後本院立即進行檢討與改善，對於現場人員警覺性不夠、交班資訊落差及未再確認疫苗狀況就進行施打，造成25名民眾施打未稀釋的原液疫苗一事，致上最深的歉意。

恩主公醫院指出，25名民眾接種原液，包含11位男性、14位女性，年齡分布18到65歲間。其中20名已回門診進行相關檢查，有9位民眾同意住院觀察，目前檢查均正常，未入院者將由專人聯繫追蹤，若有身體不適立即協助就醫診療，請民眾回診。

院方已成立專案緊急應變小組，由心臟內科、小兒心臟科主治醫師、護理團隊、醫事人員醫療團隊，並對25名民眾進行相關預防性醫療措施包括心電圖、心臟超音波、X-光及血液檢查、生化檢查及D-dimer及尿液檢查，目前有住院民眾接受留院觀察3天，出院後預計每週回診一次，並安排心電圖、心臟酵素檢查，第四週將安排心電圖、心臟酵素、心臟超音波、血液檢查、生化檢查等。無法留院觀察者，安排門診回診及每日專人電話追蹤健康狀況為主，目前除2位民眾於施打處有打完疫苗常見的紅腫外，其他檢查結果一切正常，相關監測將會持續追蹤一個月。

醫院昨已於第一時間通報中央疫情流行指揮中心及新北衛生局，王炯珵說，指揮中心聽聞後感到震驚，要醫院深切檢討，院內會深刻檢討事件發生始末，並立即改善作業流程、加強教育訓練，避免類似錯誤再次發生，此次事件給予醫院全體上下深刻的學習，未來我們會更謹慎仔細，盡最大努力給與病人最好的照護。