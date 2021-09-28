新北市三峽恩主公醫院因作業疏失，導致有25位民眾遭施打未經稀釋的BNT疫苗原液，對於這25人被打了5倍濃度的BNT疫苗後果會如何？醫師透露，有1症狀會變明顯，並擔心會引發心臟方面的問題。

25人誤打BNT原液！莊人祥曝大劑量接種副作用

三峽恩主公醫院因醫療作業疏失，將未稀釋的BNT原液誤認為殘劑，結果25人被施打了150人份的疫苗，相當於原本的5倍濃度，院方指出，25名民眾年齡分布18到65歲間，其中20名已回門診進行相關檢查，有9位民眾同意住院觀察，未入院者將由專人聯繫追蹤。

對於外界好奇，打了5倍濃度的BNT後果會如何？根據《ETtoday新聞雲》報導，前台大感染科醫師林氏璧表示，最嚴重症狀應為注射部位紅腫疼痛，臨床上許多直接打入血管的藥物也須先稀釋，如果濃度太高，打進去會很痛；此外，林氏璧也憂心會引發心臟方面的問題，後續是否產生心肌炎等嚴重副作用仍要密切觀察。

院方表示，目前除了2名民眾於施打處有打完疫苗常見的紅腫外，其他檢查結果一切正常，相關監測將會持續追蹤一個月。至於這25位民眾是否還需接種第二劑BNT疫苗？院方指出，國外也有誤打疫苗原液類似案例，經原廠解釋，如果沒有嚴重反應，仍建議要施打第2劑。