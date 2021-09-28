1名網友在臉書爆料他的女姓友人會將使用過的衛生紙曬乾後繼續使用，照片中友人將整坨泡水發皺的衛生紙團夾在曬衣夾上，而他則對友人說「你都不知道上面有多少細菌」、「你公仔少買2隻，衛生紙就可以用一整年了」；部分網友認為相當噁心，也有網友認為若擦手擦嘴，再拿來擦桌子地板就還ok。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他的1名女性友人日前在朋友們的LINE群組中發表1張照片，照片是曬衣架夾著一整坨發皺的衛生紙，該友人在群組上說「我跟大家講，我衛生紙都會曬乾繼續用，都沒人信」，而原PO看到照片後傻眼說「你都不知道上面有多少細菌」、「你公仔少買2隻，衛生紙就可以弄一整年了」。

1名網友在臉書爆料他的女姓友人會將使用過的衛生紙曬乾後繼續使用，照片中友人將整坨泡水發皺的衛生紙團夾在曬衣夾上。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友的其他朋友也紛紛附和他的想法，認為該名友人太過節省，該網友還笑說之後該名友人的伴侶以後應該會上網投訴「請問一下你們的另外一半，衛生紙使用過會曬乾再拿來使用嗎？」讓該友人馬上回覆罵了髒話，笑翻眾人。

其他網友則留言說，「家裡長輩就是這樣，洗手完擦乾的衛生紙，會留著再使用」、「真的有人會這樣」、「我的前任真的是這樣，剛好她是客家人，真的很有那個味兒」、「五告胎哥，一堆人自以為省？該省的不省，省一堆沒用的」、「好噁喔，衛生紙也沒有那麼貴啊」、「擦手擦嘴 這種再拿來擦桌子地板還ok」。