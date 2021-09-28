莫德納回來了！帛琉泡泡10月每航班提供30劑 16:232021/09/28 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旅客在帛琉可搭乘輕航機，體驗鳥瞰世界遺產洛克群島。（KKday提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣帛琉旅遊泡泡2.0開放旅客前往施打帛琉疫苗，起先提供嬌生、輝瑞與莫德納3種疫苗，但當地的莫德納疫苗迅速用完。帛琉觀光局稍早宣布，10月份可提供旅遊泡泡的旅客選擇輝瑞和莫德納2種疫苗。 根據帛琉衛福部的通知，因莫德納數量有限與避免殘劑，莫德納疫苗提供每班機以最少10位，最多上限為30位旅客，輝瑞疫苗則無此限制。 美國追加劑開打！拜登接種BNT第3劑 盼催高施打率 BNT校園開打 5件嚴重不良通報 #莫德納 #帛琉 #10月 #30劑 #輝瑞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 13友邦聯大發聲 宏都拉斯致函祕書長支持台灣 12:472021/09/28 政治 因應秋冬來臨 十分瀑布公園10月起下午5時閉園 16:082021/09/28 生活 日本10月放寬邊境防疫措施 接種完疫苗僅隔離10天 03:222021/09/28 國際 25人打未稀釋BNT疫苗 專家示警年輕族群防心肌炎 12:322021/09/28 生活 莫德納來了！盧秀燕：29日起為68歲以上長者打第2劑 10:352021/09/28 生活 防疫規定鬆綁 即日起看電影、表演、體育賽事不必梅花座 10月5日起KTV解禁 唱歌仍須戴口罩 04:102021/09/28 焦點要聞 25人遭打未稀釋BNT 醫：濃度破表 第2劑得改打這款疫苗 12:342021/09/28 生活 中和秀朗橋北側開發案 9／30及10／01召開公聽會 15:392021/09/28 區域情報-新北 BNT單日大增31件接種不良事件 14人嚴重不適需就醫 14:392021/09/28 生活 政策轉彎 93萬AZ族上網預約第2劑 04:102021/09/28 焦點要聞 病患福音！實體腫瘤癌、帕金森氏症新藥納給付 提供用藥新選擇 12:592021/09/28 健康 生活熱門新聞 北市確診男中秋連假到花蓮訪親 4天足跡曝光 - 生活 台灣物價高得離譜！這東西世界第2貴 網嘆：真的是鬼島 - 生活 唐鳳獸影片被爆花20萬 他神還原驚人費用曝光 - 生活 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 50歲以上打第2劑AZ 預約、施打時間出爐 BNT有機會納入 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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