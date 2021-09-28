台灣帛琉旅遊泡泡2.0開放旅客前往施打帛琉疫苗，起先提供嬌生、輝瑞與莫德納3種疫苗，但當地的莫德納疫苗迅速用完。帛琉觀光局稍早宣布，10月份可提供旅遊泡泡的旅客選擇輝瑞和莫德納2種疫苗。

根據帛琉衛福部的通知，因莫德納數量有限與避免殘劑，莫德納疫苗提供每班機以最少10位，最多上限為30位旅客，輝瑞疫苗則無此限制。