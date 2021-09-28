一位男網友叫外送特別備註「不要蔥」，沒想到收到餐點時卻「沒湯又沒飯」，讓他直接傻眼。（摘自Dcard）

現代人吃飯常透過外送叫餐，以節省等待時間。不過由於沒有直接和店家溝通，訂單備註若一出錯，就可能引發悲劇。一位男網友叫外送特別備註「不要蔥」，沒想到收到餐點時卻「沒湯又沒飯」，讓他直接傻眼。後來他才發現，原來是訂單備註的一句話導致。

原PO在《Dcard》上表示，中午點了份咖哩雙拼，為了怕味噌湯和咖哩飯都有放蔥，特地在下訂單時備註「湯、飯都不要蔥」。然而，收到餐點時，店家既不附湯又沒給飯，原PO傻眼直呼，「這樣是要怎麼吃？」

緊急聯繫店家質問原因，沒想到對方也納悶道「不是單子註明不要湯跟飯嗎？」於是，原PO又拿起訂單明細重新檢查一遍，結果發現原本的備註竟被斷句成「湯、飯都不要」、「蔥」，對此，原PO無奈地說，「你這個斷句也太微妙了吧」。

貼文曝光後，網友笑翻表示，「太好笑了吧，湯飯都沒有還要200塊」、「笑死也太慘了」、「下次試試『餐點請不要加蔥』」、「是我我會備註：麻煩都不要加蔥，湯、飯都不要蔥」。原PO透露，「後來老闆主動拿飯跟湯來啦，還好不遠老闆願意承認錯誤。」而網友也認為店家的處理方式很好。