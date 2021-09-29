北市府副發言人林珍羽傳日前已請辭，並獲台北市長柯文哲同意，將於10月中旬離府，備戰明年市議員選舉。對此，柯文哲表示，在市府上班就認真做市府工作，要出去選舉就認真選舉，認真過每一天就好了。

柯文哲今出席翡翠原水管工程「翡翠段」隧道貫通記者會，被問及有給林珍羽什麼建議，他說，選舉要認真選，還沒離開之前，還是一樣要每天上班，在市府上班就認真做市府工作，要出去選舉就認真選舉，認真過每一天就好了。

另外，對於新工處傳出弊案，週刊報導指新工處對負責施作北藝中心電梯工程的廠商放水，該廠商不僅假造施工日誌、擅改零件規格，還未依照工法施工，但新工處通通給過，柯文哲強調，「有人檢舉我們就會去查」，有具體問題都會去查。

新工處回應，手扶梯是由廠商按圖施工完成，安裝完成後通過結構技師檢核簽證安全無虞，廠商工作日誌均定期查核，經過再次確認，並無造假虛構，片面擷取資料的爆料並非事實。