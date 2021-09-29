五倍券最新紙本領用已經到880萬人，比數位綁定高出500萬人，且後者還有民眾想「跳船」改紙本，引發各界關注。至於五倍券對振興經濟的效果如何？根據一份最新民調顯示，選擇要用五倍券購買民生用品的網友比例最高，同時有超過5成的網友仍較期待使用紙本五倍券。

入口網站《YAHOO》以「你的五倍券，預計會花在什麼地方？(可複選)」為題進行網路投票，投票時間為9月29日至10月3日，截至29日晚間10點，已有2千多名網友參與投票，結果顯示，會用於旅遊住宿的網友有18%，餐廳美食27.7%，交通運輸6.1%，民生用品49.8%，教育費用6.7%，醫藥健康5.6%，藝文活動27.8%，體育賽事1%，遊樂園農場2.7%，演唱會0.7%，電影2.6%，其他7.8%，都不會使用1.5%，另外有3.2%網友沒表示明確意見。

至於會選擇使用哪一種五倍券的部分，選擇數位券的網友有25.2%，選擇紙本券的則有44.6%，表示都不會使用的有27.4%，另外有2.8%沒表示明確意見。

在所有的加碼券券中，最希望抽到哪個，民調結果顯示，想抽到國旅券的網友有17.9%，農遊券10%，藝Fun券13.3%，動滋券4%，客庄券28.3%，地方創生券1.7%，I原券1%，另外有15.9%網友表示都不期待，7.9%網友沒表示明確意見。

不過，針對有數位綁定五倍券的民眾想「跳船」改紙本，立委林岱樺29日在立法院質疑，過去三倍券數位綁定後都可以取消，為何五倍券不行取消？但經濟部長王美花重申，這設計前就有講過了，不能取消。