取自直播畫面

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蔡英文總統、賴清德副總統今天先後前往「台大醫學院體育館」接種第二劑高端疫苗，蔡英文上午7點12分抵達現場，醫師詢問上次接種第一劑情況，蔡英文摸摸手臂表示「只有這裡有些酸痛」，隨後前往接種區完成第二劑接種，態度相當輕鬆。

蔡英文總統由臺灣大學副校長張上淳、臺大醫院院長吳明賢、臺大醫學院院長倪衍玄及立法委員邱泰源等人陪同，在上午7點12分左右抵達現場，依照流程完成報到。

在問診區醫師詢問上次接種後是否有發燒等狀況，蔡英文表示「都沒有」，僅摸摸上臂表示「只有這裡有點酸痛」，隨後前往接種區。

護理師在注射前按照前次慣例，先高舉高端疫苗讓媒體拍攝，然後快速完成施打，過程僅幾秒鐘，蔡英文也將打完兩劑高端疫苗的黃卡高舉讓媒體拍攝，神情相當輕鬆。

賴清德則是在7點42分抵達現場，同樣依照相關流程進行報到和問診程序，被詢及上次施打是否有發燒等症狀時，賴清德也表示都很好，隨後簽署接種同意書，並前往接種區完成接種後離開現場，由醫療團隊後續掌握身體狀況。