毒蟲落網全因開車違規未繫安全帶，神色緊張全身顫抖露餡。（民眾提供／盧金足台中傳真）

未繫安全戴全身顫抖 中市警眼尖深夜逮毒蟲

深夜時分，警方維護治安片刻不懈怠，台中市政府警察局第六分局市政派出所員警深夜巡邏勤務時，在西屯區朝富路與市政北六路口，查獲23歲羅男涉嫌販賣毒品，毒蟲落網全因開車違規未繫安全帶，神色緊張全身顫抖露餡，全案警詢後依毒品危害防制條例移送偵辦。

警方表示，羅姓犯嫌駕駛自小客車違規未繫安全帶，警方見狀趨前攔查並製單告發，盤查過程中發現羅男神情緊張、全身顫抖，員警遂請羅男下車配合查證身分，經其同意檢查隨身包包及車輛後警方當場於羅男隨身包包內，查獲第三級毒品愷他命8包、毒品咖啡包37包、並查扣2萬元、手機等證物。

台中地檢署指揮員警於翌日將羅男所販售毒品的對象26歲陳男查緝到案，扣得陳男向羅男所購入的毒品咖啡包殘渣袋1片，及毒品咖啡包2包，全案依照違反毒品危害防制條例移送嚴辦。

警方呼籲，販賣毒品將面臨重刑，民眾切勿以身試法，因一時貪念而鑄成不可挽回的錯誤；法網恢恢，疏而不漏，警方貫徹打擊犯罪決心，全力掃蕩毒品，阻斷毒品流通管道。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！