屏東警分局員警日前於麟洛鄉中正路段巡邏時，看見一台機車行進間左右搖擺，上前攔檢時聞到全身濃厚酒味，警方要求40歲林姓騎士配合酒測，對方先是不斷央求別開單，最後拒絕接受酒測，經屏縣消防局證實林男為消防隊員，已記2小過、並列重點輔導對象。

屏東警方表示，根據交通部統計，2020年全台酒後駕車肇事件數共8886件、死亡人數為295人，因此防制酒後駕車列為警察重點工作項目。此次酒駕遭攔檢林男，因為拒絕酒測，已依違反道路交通管理處罰條例第35條第4項製單舉發，並將機車當場移置保管。

屏東警分局表示，酒後駕車害人害己，若拒絕吐氣酒精濃度測試，不僅當場移置保管該汽機車，吊銷駕駛人駕照及施以道路交通安全講習外，亦須處以新臺幣18萬元罰鍰，且五年內再犯罰鍰金額亦再累加新台幣18萬元。

若駕駛人酒駕，且附載年滿18歲同車乘客，依同法同條第7項處新臺幣600元以上、3000元以下罰鍰。

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