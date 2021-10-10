花蓮新城警分局嘉里派出所女警李沛勤，在合歡山上執勤時，頂著9.8度的低溫，站在崗位上疏導交通，充分展現巾幗不讓鬚眉氣度。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

每逢連續假日，海拔高達3000米的合歡山上，總能看見大批男警員在路中指揮交通，沒想到國慶連假中，竟出現難得一見的「嬌」點，花蓮新城警分局嘉里派出所女警李沛勤，自告奮勇遠赴合歡山執勤，成為首位登高3000米以上執勤的女警紀錄，儘管頂著9.8度的低溫，她仍堅持在崗位上，充分展現巾幗不讓鬚眉氣度。

現年35歲李沛勤畢業於逢甲大學國貿系，2016年參加警察特考順利錄取，之後被派駐到新城警分局嘉里派出所服務迄今，曾獲警政署特等射手獎賞，表現優異。

新城警分局連假期間，均會派員前往合歡山上指揮交通，不過高山因氣候不穩定，執勤需要足夠體力，以往都是男警員負責；李沛勤也許流淌國貿生渴望增加視野個性，因此把握今年最後一個國定連假，向長官毛遂自薦，希望能夠到最高、最遠的合歡山支援交通疏導勤務。

連假前一天，李沛勤與另名支援警員搭乘3小時的車程，先前往合歡山替陌生工作環境預做功課，連假首日，她準時在上午8時抵達執勤位置，照著前輩交待，整理出與平地大相逕庭的執勤方式，替遊客做好交通疏導。

儘管合歡山地處偏遠，晚上幾乎沒有燈光，甚至執勤中突遇低溫濃霧惡劣環境，李沛勤卻「沒在怕」，反而精準吹哨揮旗手勢，親切為遊客指點迷津，認真疏導車流長達7小時，熱忱的工作態度，讓其他男警員直呼「來了一位性價比極高的學妹」，巾幗不讓鬚眉的氣度，令大家讚許。

對於國慶連假在山上服務3天，李沛勤很開心也很榮幸，由於台灣鮮少有女警登高海拔3000米以上執勤，她創下紀錄成為首例，她卻不以為意，認為將來南投縣警察局若有女警登上武嶺執勤，就會翻新此紀錄，不過能率先領跑，鼓勵其他女警競相效仿，不失一項美意，相信能為民眾帶來更好的服務，也減輕其他員警的辛勞。