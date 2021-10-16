桃園市陳姓女子每月定期捐款給公益團體，最近接到詐騙集團電話，指設定錯誤，她到ATM更改時，正在輸入帳號，員警覺得可疑，上前拍肩詢問，陳女嚇到按錯號碼，雖然已經按出確定，但好險保住血汗錢。

桃園警察分局表示，景福派出所巡佐李志堅及警員洪慧靜執行金融機構巡簽時，發現陳姓女子邊打電話邊操作ATM，立即上前詢問。

陳姓女子被拍肩後，拿著列印單據嚷嚷著錢不見了，員警立即詢問情況，陳表示，每個月會捐贈固定金額給公益團體，但近幾日接到自稱該協會人員電話，表示因人為操作錯誤，把原本固定捐贈金額設定成5倍，若未重新設定將會每月扣款。

陳女於是遵照其指示到附近的ATM操作｢解除設定｣，卻驚見20餘萬存款不見了，員警立即帶著陳太太火速趕回所內，準備製作相關資料通報金融機構，查詢發現因為陳太太操作錯誤未匯出，原來她與詐騙集團通話輸入帳號時，突然被員警拍背詢問，緊張之下順手多按了幾下變成錯誤，員警接過電話對方立即以為得手立即掛斷，不料卻被員警｢攪局｣成功。