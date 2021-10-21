新北市林口區一位陳姓女子至林口派出所旁一間超商操作ATM，當班的陳姓店員見陳女於ATM旁邊講電話邊操作好一段時間，隨即想起這情節和派出所經常宣導的詐騙態樣似乎有幾分相像，於是撥打派出所電話請員警前來協助。

員警到場後陳女顯得相當緊張，但在員警說明來意及細心安撫下，陳女才平靜下來並將來龍去脈娓娓道來，陳女表示接獲自稱網購商家的電話，並表示因設定錯誤將導致每月從其帳戶內扣款，陳女因而依照電話中的指示到超商操作ATM，匯了將近13萬元的款項出去，員警聽完篤定的告訴陳女：你被詐騙了！並阻止陳女繼續將手中的6萬元匯出，後續警方也帶陳女返所完成報案，緊急通報銀行凍結該不法帳戶，希望可以為陳女追回遭詐款項。

林口警呼籲凡接獲網購商家電話，表示因設定錯誤需前往ATM解除分期付款或設定等等，這些都是詐騙！ATM並無法操作解除分期付款，更不要聽信他人指示操作ATM，避免辛苦攢下的積蓄付諸東流。