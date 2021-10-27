新北市某分局的黃姓家庭暴力防治官執行保護令時，與被保護人小薔（化名）認識，發展成男女朋友關係，未料今年3月間，黃男認為小薔外遇，便強行硬上，還逼迫對方吞精，小薔事後氣憤報警，檢方今依強制性交罪嫌將黃男起訴。

33歲黃姓家防官原在派出所服務，後調任某分局防治組的家防官，在小薔申請保護令時與其認識，進而交往。檢警調查發現，黃男因懷疑小薔近期曾與他人發生性關係，今年3月12日在小薔租屋處內逼迫她性交，並要求對方吞精，最後拿走小薔租屋處的鑰匙逕自離去。

小薔報案後，黃男堅稱雙方是合意性交，但薔薔的蕭姓朋友向檢警表示，小薔當日中午曾經打電話給她，說她被黃男性侵了，趕到現場時發現小薔頻頻哭泣發抖，情緒相當激動，當她陪同小薔去找黃男時，雙方有爭執被性侵一事，當時小薔的情緒看起來很脆弱、很害怕。

檢警調閱，黃男和小薔的對話記錄發現，小薔曾傳訊給對方稱「我還是不懂，為什麼你剛剛要上了我，然後拿走我家鑰匙，所以這兩天你隨時要來就來，要上我我就要給你，讓你射在裡面嗎？」、「我都說了我不要你還是硬上」、「我是說我不想被勉強」。

檢方認為，依據兩人對話足以證明小薔當時沒有同意與黃男發生性關係，且依據小薔當日的驗傷採證，確實有採檢到黃男DNA，因此黃男確實有涉犯強制性交罪嫌，依法將他起訴。