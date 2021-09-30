中央流行疫情指揮中心在今年5月將全國升為三級警戒，重創勞動市場，為增加雇主僱用意願，勞動部推出「安穩僱用計畫2.0」，只要雇主僱用符合資格的勞工就可以請領最高3萬元、勞工則可以領取最高2萬元補助，為協助更多勞工，發展署今天宣布將延長至明年6月30日。

據統計，安穩僱用計畫2.0從今年7月12日推行至今已協助6600家事業單位、1萬700名勞工。勞動部勞動力發展署就業服務組副組長吳淑瑛說，雖然疫情已趨穩定，就業市場也持續回溫，但希望透過資源促進雇主僱用勞工，因此比照特別條例延長至明年6月30日為止，目標也從原本的1萬人擴大至2萬人、預算也從4.25億擴大至8.5億元。

吳淑瑛提醒，有需求且符合資格的雇主和勞工，可透過線上網站報名參加計畫並辦理求才、求職登記，並於明年6月30日前經公立就業服務機構評估職缺推介與媒合，且完成僱用加保，會提供雇主「僱用獎助」最高3萬元，也會給予勞工「就業獎勵」最高2萬元。

至於也是今天到期的「全時受僱勞工生活補貼」、「部分工時受僱勞工生活補貼」，勞動部條件司司司黃維琛表示，沒有要再延長受理期限，但如勞工有需求除了可以透過線上申請外，也可以以郵寄、致電等方式進行；至於外界認為申請人數與預估人數有所落差，他說，部分工時生活補貼符合者有51萬餘人、已有37萬多人申請，全時受僱勞工生活補貼推估有80萬人符合、目前有27萬餘人申請，推測是部分勞工選擇選領其他部會紓困措施所致。