法國一名68歲老翁有恐怖性癖好，喜歡看妻子被別的男人糟蹋，於是下藥迷昏妻子，再找陌生男子到家中對老婆性侵，自己則在旁邊看邊錄影，老翁的妻子原本不知道被人騎，得知真相後崩潰立即恐怖丈夫離婚。

據外媒《每日郵報》報導，這名變態老翁在2010年到2020年間，常在妻子的食物中下藥，等人昏迷後，就會上網尋找陌生男子到家中侵犯妻子，自己則是在旁一邊拍攝一邊觀賞，偶爾會加入戰局，但妻子卻完全不知情。

此案之所以會曝光，是這名老翁去年9月，在附近城鎮一家超市偷拍女性裙底風光被捕，被帶回警局偵訊時，一名心理師認為他可能有習慣性偷窺，警方因此決定到老翁住處進行盤查，結果查獲1台電腦、3張記憶卡、2部手機、1台攝影機等，不料竟在記憶卡內發現大量不雅影片，且影片中的女主角就是老翁妻子。

現年61歲的老翁妻子，因為被丈夫迷昏，竟然不知道長期遭到不同男人性侵，直到警方將影片給她看，婦人才知道真相，崩潰提出離婚訴求。經警方調查，老翁10年來共安排49名男子性侵妻子，這些男子的年齡介於24至71歲，其中33人已被判刑入獄。

這名老翁因犯下性侵、下藥等罪，被警方逮捕歸案，最高恐需要面臨20年的刑責；而婦人也懷疑，兩人生的孩子，恐怕也是陌生男子的種。

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