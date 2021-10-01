安偉曾擔任陳昇、林俊傑、陳零九等多位歌手之御用鍵盤手，他近日推出全新個人單曲〈就讓時間〉，闡述對於時光流逝的平常心，面對人與人之間關係的緣起緣滅、無常人生的更迭，就讓時間帶走一切就好。尤其面對疫情肆虐的2021年，希望藉歌撫慰人心，提醒大家珍惜身邊人，也別忘記放寬心面對更好的明天到來。

安偉去年參加大陸選秀節目《我們的樂隊》，精彩的表現獲得不俗迴響，返台後除了持續樂手工作，安偉也陸續創作〈Cook For You〉、〈放棄我〉等多首單曲，今年受到疫情影響，他雖工作停擺仍持續創作，閒暇之餘熱衷鍛鍊身體，近日更投入MMA自由搏擊訓練，大量的拳擊、摔角訓練菜單令安偉身體吃不消卻仍樂此不疲，甚至不小心受傷造成手掌骨裂，安偉說：「在訓練中就會很投入很專心，可能是某個姿勢不正確讓手受傷，但由於不嚴重幾乎都沒有痛感，是例行的健康檢查時才被醫生發現。」

對於今年突如的疫情造成生活劇變，自認為個性有點「喪」的安偉，有時鬱悶和悲觀的情緒說來就來，他選擇將感受置入音樂當中，「我應該算是高敏感族群吧！喪其實也沒有不好，感受力強也會有更多的情緒共感，也會自己更有動力去思考進步」。希望藉由〈就讓時間〉這首歌鼓勵自己也帶給聽眾能量，讓孤單的人不再那麼孤單，堅強地面對疫情，直到一切好轉解封的那天到來。