南韓8月派出代表團向新冠肺炎疫苗廠莫德納（Moderna）催貨，結果很給力。根據韓國媒體報導，南韓預計在本月2日迎來莫德納疫苗到貨，超過百萬餘劑。此外，南韓累積莫德納疫苗到貨也已超過1500萬劑，絕對讓台灣2~3百多萬莫德納疫苗「孤兒」看得超羨慕。

《韓聯社》報導，南韓新冠肺炎預防接種團在1日發出新聞稿，指出南韓政府向莫德納公司直接採購的疫苗，預計將有137.5萬劑在2日下午運抵仁川機場。

南韓政府總計向莫德納公司簽約購買4000萬劑疫苗，在今年上半年有11.2萬劑到貨，今年第三季則累積有1376.1萬劑到貨。而累積至10月2日止，莫德納疫苗向南韓交付1524.8萬劑（總到貨率38.12%），加上其他品牌的疫苗，累積將到貨7630萬劑。南韓人口累積至2021年3月止約有5200萬人。

對比台灣，總計向莫德納公司下定4105萬劑疫苗，目前累積到貨258萬劑（到貨率約6.3%）。除此之外，美國也捐贈250萬劑莫德納疫苗，斯洛伐克捐贈3萬劑莫德納疫苗。總計台灣取得的莫德納疫苗共有511萬劑。

南韓政府透過直接向疫苗廠下定，以及國際合作所取得的疫苗，共計1.949億劑。其中共包含5種品牌，分別是莫德納、阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）以及輝瑞/BNT（Pfizer - BioNTech）以及Novavax疫苗。