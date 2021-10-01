花蓮漫波飯店1日拆除時，突發生坍塌意外，圖為漫波飯店原先外觀。（摘自Google地圖）

「差1、2秒」他躲過倒塌飯店！曝身後騎士加速逃出死亡區

花蓮市漫波假期飯店拆除工程1日發生意外，整棟大樓倒塌。專家分析，一般拆除作業皆是從最高樓逐層往下拆，但廠商為便宜行事，竟直接以「切蛋糕」方式拆除，將建築物一刀一刀越切越小，導致最後變成細長結構、重心偏移而倒塌，絕對是拆除不當。

台北市土木建築學會理事長余烈表示，問題是工法不對、機械不對，台灣一般用機械破碎方法拆房子，應該從頂樓用小的挖土機，一樓一樓往下拆，可能要一、兩周，但廠商可能為了求快、省錢，以大的挖土機去拆，導致低樓層柱子被打掉，根本是便宜行事。

台北市土木技師公會理事長莊均瑋也質疑，漫波假期飯店是台灣常見一樓挑高的騎樓式建築，前面以兩支柱子支撐，因會產生結構較弱的「弱層」，也俗稱「軟腳蝦」，施工上除需注意一樓立柱是否足以承受施工中的震動外，及結構會有載重重新分配及結構偏心等問題，應特別謹慎規畫。

他質疑，拆除後結構變得細長，而結構重心只要稍微偏移，就容易瞬間倒塌，就像堆積木堆得高又細長，就容易倒掉，絕對是拆除不當。

台灣省結構技師公會理事長江世雄則說，很少看到這個拆法，一般拆除是一層一層往下拆，該飯店卻是從後面一刀一刀往前切，剩餘建築物變得細長，「高寬比」太大，怪手破碎機往前推，側向推的力量導致柱子承受不了，「像是一塊一塊切蛋糕，蛋糕站不住，最後一塊怎麼辦？」

對於施工廠商解釋，由於飯店為辦理危老更新，一樓前方柱子的支撐力，在多次的地震和拆除過程中的震動有龜裂，導致最後支撐無力。江世雄認為，拆除一定會有震動，既然已知是危老建築，就應考量進去，不是出事再來說，拆除前都要向主管機關提報拆除計畫，不曉得是否有審查。