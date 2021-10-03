土耳其一名男子和好友聚會喝酒後，走進一片樹林便失蹤了，他的朋友和妻子都相當著急，連忙打電話報警，警方立即派出搜救隊尋找男子，還有當地居民熱心擔任志工，沒想到當搜救人員大喊失蹤者的名字時，其中一名志工竟出聲回答，這時眾人才知道，原來他就是大家在尋找的人。

根據《BBC》報導，50歲的土耳其男子穆魯特（Beyhan Mutlu），居住在布爾薩省（Bursa）的伊內格爾市（Inegöl），上月28日他和好友相約喝酒，醉醺醺的他在聚會結束後獨自一人四處遊蕩，最終走進一片樹林當中，再也沒有出來；數小時後，他的妻子和朋友發現他沒有回家，還聯絡不到人，於是急忙報警求助。

警方接獲通報後，立刻派出搜救隊前往樹林，同時還有許多熟悉地形的當地居民自願加入隊伍，希望可以盡快找出穆魯特，然而當搜救隊員大聲呼喊穆魯特的名字時，隊伍中突然有一名男子出聲回答：「我在這裡」，這時大家才意識到他就是失蹤者，而穆魯特也終於發現，原來大家都在尋找自己。

事後警方替穆魯特做完筆錄，就將他平安送回家中，目前尚不知他是否會因此受罰。新聞曝光後，不少網友都覺得傻眼又好笑，紛紛留言：「這是一個尋獲自我的感人故事」、「一趟找回自我的旅程」、「失蹤人口竟是我自己」、「恭喜他終於找回自己！」、「就像我打電話問朋友我的手機在哪裡一樣」。

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