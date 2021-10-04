李㼈指定款！防疫不離身最愛千櫻潔用酒精。（千櫻潔用酒精提供）

本土劇師奶殺手的李㼈防疫期間鐵漢柔情指數爆表！曾經是螢光幕前漂泊不羈的正港台灣男子漢，如今浪子回頭，疫情期間搖身變為朋友家人中的防疫指揮官，嚴格把關健康。

在防疫高峰期成為李㼈貼身摯愛的千櫻潔用酒精，，讓李㼈大哥一用愛上，疫情期間李㼈更是各種囤貨，飯前、外出都噴好噴滿，甚至還主動掏腰包送新朋好友，熱情阿撒力的舉動，令品牌聽聞後主動邀請李㼈大哥擔任產品代言人。