李㼈防疫不離身 豪氣買單變身代言人 10:082021/10/04 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李㼈指定款！防疫不離身最愛千櫻潔用酒精。（千櫻潔用酒精提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 李㼈指定款！防疫不離身最愛千櫻潔用酒精。（千櫻潔用酒精提供） 本土劇師奶殺手的李㼈防疫期間鐵漢柔情指數爆表！曾經是螢光幕前漂泊不羈的正港台灣男子漢，如今浪子回頭，疫情期間搖身變為朋友家人中的防疫指揮官，嚴格把關健康。 在防疫高峰期成為李㼈貼身摯愛的千櫻潔用酒精，，讓李㼈大哥一用愛上，疫情期間李㼈更是各種囤貨，飯前、外出都噴好噴滿，甚至還主動掏腰包送新朋好友，熱情阿撒力的舉動，令品牌聽聞後主動邀請李㼈大哥擔任產品代言人。 保險卓越獎 國泰連九屆稱霸 日不落旗 邱國正天天睡國防部 #疫情期間 #防疫 #代言人 #大哥 #新朋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾爭打疫苗 醫批荒謬劇 04:102021/10/04 焦點要聞 大樓破獲賭場 還供賭客口罩 04:102021/10/04 地方新聞 想婚大不易 一天出場兩次 04:102021/10/04 財經焦點 天下永續公民獎 國泰金控再獲肯定 04:102021/10/04 話題觀察 綠島火燒島路跑 500選手參賽 04:102021/10/04 地方新聞 1分鐘讀財經》面板Q3崩跌超預期 廠商2位數減產救市 08:282021/10/04 財經 柳俊烈陽光暖男 全道嬿一見就笑 04:102021/10/04 娛樂新聞 逛逢甲夜市送抵用券 為購物節暖身 04:102021/10/04 地方新聞 限電、疫情、棉價飆...享轉單、報價上漲 化纖廠雙喜 Q4再迎高峰 04:102021/10/04 財經要聞 溫妮宅家報喜 與阿達生疫情寶寶 04:102021/10/04 娛樂新聞 張信哲MV摘雙獎躍升國際張 04:102021/10/04 娛樂新聞 生活熱門新聞 又塞爆！1922疫苗預約平台大當機 一票網哀號 - 生活 3大疫苗今10點開放預約、周三開打 3類人符合資格 - 生活 恩主公翻版？台中大里仁愛醫院打錯AZ劑量 40多人遭殃 - 生活 逛公園隨手撿石頭 一驗竟是「4.38克拉黃鑽」秒致富 - 生活 人夫下班看到新iPhone樂喊「謝謝老婆」結局神反轉2萬人笑瘋 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。