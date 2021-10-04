國民黨主席當選人朱立倫今（4）日發布黨務人事，任命前台東縣長黃健庭為中央委員會秘書長，前新北市民政局長江俊霆接任專任副秘書長兼主席辦公室主任，立法委員林為洲、前立法委員李彥秀、前革實院長羅智強、立法委員謝衣鳳接任副秘書長。

對於黃健庭接任國民黨秘書長一職，朱立倫辦公室表示，黃健庭出身企業界，曾任國大代表、立法委員，擔任臺東縣長任內政績傑出，多次蟬聯五星縣長，廣受黨內外與社會肯定，不但學經歷豐富，且個性上身段柔軟，面對接下來國民黨推動改革與戰鬥議程，可望強化黨政協調、連結社會各界，擴大國民黨支持板塊，有利黨務推動。

此外，專任副秘書長及主席辦公室主任將由前新北市民政局長江俊霆出任，負責督導組發會業務及黨主席對外事務；副秘書長人選包括，前任黨團總召林為洲負責聯繫溝通立法院黨團，落實黨部、黨團、智庫「三合一」的規劃；前副秘書長李彥秀將續任副秘書長，為婦女代表，發揮嫻熟黨務與婦女事務的長才；前革命實踐研究院院長羅智強是新媒體領域的戰將，將借重其熟悉議題攻防的專業；彰化選區立法委員謝衣鳳則負責帶領青年相關事務，為黨壯大新世代人才。