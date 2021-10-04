美國製藥大廠默克（又稱默沙東）研發的新冠肺炎口服藥，最新研究報告顯示，能降低50%的新冠重症、死亡機率，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，該藥的相關採購已在洽談中，究竟默克的新冠口服藥默克有多厲害，醫療應變組副組長羅一鈞指出，口服藥比打針來得更方便、更普及，染疫後可直接在家吃，讓病患能免住院，改變照護模式。

羅一鈞今天在疫情記者會上表示，每個藥物都有它的特色，如果說默克的新冠口服藥能有效降低新冠重症、死亡的風險，它會比有針劑來的更方便、更普及，甚至讓病患可能不用住院或到醫院注射，直接在家裡口服就好，對後續照護模式的改變，有很重要的影響。

究竟指揮中心是如何搶先相中這款口服藥？羅一鈞表示，在5、6月的時候。就已經看到默克初步2期臨床的資料，顯示口服藥效果不錯，也透過一些管道，讓指揮中心與藥廠直接面對面討論，研議在台灣進行第3期臨床試驗的可行性，促成臨床試驗的開展，「現在看到這個藥物可能有更不錯的報告出來，是樂觀其成」。

至於默克新冠口服藥的採購進度，羅一鈞表示，跟昨天指揮官陳時中說的一樣，已在進行相關採購的談判跟評估。