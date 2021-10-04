藍心湄今（4日）出席《女人我最大》粉美賞頒獎典禮，提及她日前作東邀張勝豐等好友聚會，藍心湄表示之前就知道他在療養院，「（張勝豐的）哥哥怕我跟美秀去看他，他會太激動，所以一直等他出來後、哥哥把他送回來台北才約，我們這幾個老屁股打給他他都會回，他現在這個時候就是很慌、很需要大家肯定。」

藍心湄表示，張勝豐擔心自己的舞台慢慢減少了，害怕大家不再愛他、不喜歡他了，為了讓張勝豐有被需要的感覺，藍心湄向他討教如何管理情緒，直言「希望他來治療我」：「也可能是更年期，會莫明放空、莫明不爽、注意力不及中，希望他來治療我，他有被需要的感覺，我也從他身上學到很多。」

藍心湄受訪時不忘提醒大家，若身旁有出現類似症狀的親友，其實對方最需要的是鼓勵與陪伴，用「你已經比別人幸福、你已經比別人好」等類似的話去安慰對方效果並不顯著，因為這些話對方心裡都清楚，「其實他們需要的是存在感」。