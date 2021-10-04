台北市長柯文哲（左）1日與高人氣的正妹網紅、鋼琴高手「江老師」（右）合體練唱。（摘自我是江老師IG／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲（右三）2日化身F4，與高人氣的正妹網紅、鋼琴高手「江老師」（右一）開箱北藝。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲2日開箱北藝，躺在地上供拍照、仰望星空。（摘自柯文哲臉書／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲（右一）2日開箱北藝，躺在地上供拍照、仰望星空。（摘自柯文哲臉書／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲（右二）2日開箱北藝，直播過程也被網友發現椅子太擠，看起來做得很不舒服、恐有防疫疑慮。（摘自柯文哲臉書／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲4日回應，北藝椅子坐起來很舒服，椅子很貴。（張穎齊攝）

北市府舉辦的白晝之夜今年進入第六年，因疫情影響，這次改為線上參與，市長柯文哲與副市長蔡炳坤、文化局長蔡宗雄等人2日化身成F4獻唱，並合體高人氣的正妹網紅、鋼琴高手「江老師」，一起為有「皮蛋豆腐」之稱的台北表演藝術中心進行「開箱」。江老師也讚，市長唱歌進步很多，她很欣慰！

柯文哲表示，今年的白晝一共集結60組藝術家、12位即時互動音樂人、6組跨領域名人和6位跨世代作家共同參與，讓台北今夜很不一樣，且要來幫大家開箱榮獲 時代雜誌2021年全球最佳百大景點台北表演藝術中心。

柯說，他與「我是江老師」一同在星空下，開箱北藝中心，而他也在江老師悠揚的琴聲中高唱F4成名神曲流星雨。柯一行人唱完後，柯也在江老師的「安可」下，加碼獻唱「囚鳥」。網友紛紛驚呼「江老師唱歌超好聽！」、「市長唱歌好可愛！」、「還是好好當市長好了！」

江老師也在Instagram上貼出與柯的合影笑說，很幸運被邀請擔任開箱直播的主持人，真的非常期待未來開演，相信這些特別的空間能讓表演者們激盪出各種可能性，帶給觀眾更多驚奇的演出，覺得市長唱歌進步很多，江老師表示很欣慰。

不過，直播過程也被網友發現椅子太擠，看起來做得很不舒服、恐有防疫疑慮，柯文哲在4日防疫記者會後被堵訪說「北藝明年4月才試營運，那天只是去坐坐而已，不會啦，坐得很舒服，那椅子很貴！」蔡炳坤則說「椅子是蓋起來的，那天只有拿幾張來試坐而已！」柯最後也抱怨「現在已沒什麼疫情，每天開防疫記者會很勉強！」