色男罰寫悔過書。（翻攝中新視頻）

大陸「十一」7天長假展開，一對夫妻搭跨夜火車到海南島三亞遊玩，豈料妻子睡夢中感覺嘴巴上有東西在動，睜眼一看，竟是一名陌生男子在熱吻自己，嚇得她驚聲尖叫並立刻叫醒睡下舖的丈夫。色男遭逮捕後稱人妻長得「太漂亮了」，忍不住做出「愛慕行為」，壓根沒想過她有沒有結婚。

綜合大陸媒體報導，潘姓夫婦在9月30日晚間搭乘Z202次跨夜列車，前往海南島三亞市，準備度過美好假期。豈料隔天凌晨6時許，睡在上舖的妻子迷迷糊糊之間，感覺嘴巴上有東西在動，張開眼睛一看，竟然是一名陌生男子在親她，嚇得她驚聲尖叫，並立刻叫醒睡下舖的丈夫。

警員到場處理，39歲李姓男子對於自行的行為大方承認，表示「我就是覺得她很漂亮，很自然的一種愛慕，我也不知道她沒有結婚。」

李男對於自己的行為表示後悔，並寫下悔過書，海口鐵路公安處三亞站派出所已查清李男猥褻他人事實，並依法對他處以行政拘留5日處罰。