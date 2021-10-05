交通地政委員會召集人楊正中（左）質疑說，水湳轉運中心興建經費39億元，未來會不會再追加？（陳世宗攝）

台中市議會交通地政委員會今日審查110年度交通局追加減預算，其中水湳轉運中心工程經費追加8億、ibike倍增計畫追加2億，市議員陳淑華等強烈質疑，追加預算連計畫都不送來根本把議會當議事局，今年只剩不到三個月，執行得完嗎？交通局長葉昭甫說，預算是採逐年編列。

陳淑華指出，水湳轉運中心工程經費追加8億，但今年所編列的4501萬根本都還沒執行完，今年只剩不到三個月有辦法執行嗎？她質疑市府是否選舉到了，趕著在年底上演「動工秀」？水湳轉運中心預算從去年所說的25億暴增至39億，與林佳龍市長任內提出的預算相當，但規劃的量體卻縮水，國道月台從78席縮水至42席，停車位也減少；她要求必須向議會詳細說明水湳轉運中心的規劃內容。

陳淑華說，ibike計畫總經費5.08億已有分年計劃分年編列，為何還要追加2億預算？目前iBike1.0及2.0的建置情況應該講清楚，iBike計劃交通局之前提出三年到營運期滿的增設計劃並已送議會審議，交通局應依年度逐年編列預算，又不是議會不給年度預算，沒有預算不足的問題，那有在辦追加預算的。

藍營市議員楊正中、陳政顯表示，水湳轉運中心下次定期會作專案報告，以後不得再辦理追加。劉士州強調，iBike2.0倍增計畫，交通局不要揠苗助長，議會給很多錢市府卻無法執行，去年到今年趕進度但不要急就章，沒有那種的屁股不要吃那種瀉藥。

市議會交通地政委員會最後決議，交通局110年度追加預算照案通過並附帶意見，交通局下次定期會提出水湳轉運中心整體規畫案專案報告，水湳轉運中心興建工程總經費39億元額度內興建，日後不得再辦理追加預算；交通局確時評估及加速ibike倍增計畫執行期程，並將分年執行細項及ibike1.0汰換進度提供本委員會各議員。