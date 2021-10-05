俗話說桃花帶財，不過桃花也有分好壞，有些人因爛桃花而身敗名裂，也有許多人因好桃花而致富。運勢命理網站「搜狐網」指出，生肖屬兔、馬、雞、猴的人不只天生桃花運旺盛，好桃花爆棚，有異性貴人的幫助，讓財運越來越好。

生肖兔

屬兔的人體態優美、聲音好聽、氣質出眾、有道德理想，且不過分追求名利，還有田園思想，愛情上容易滿足。他們認真踏實的態度很吸引人，並且思想偏傳統、很正派，感情上非常專ㄧ，容易得到優質的桃花情緣。

生肖馬

屬馬的人非常熱情有活力、陽光大方、有自信、積極向上，不怕苦難的精神讓事業有成、功成名就。他們愛生活、充滿鬥志、勇於打拚的特點，深受異性的喜歡，也比較容易給人安全感和信任感，桃花緣分是只增不減。

生肖雞

屬雞的人很聰明、有才智，心思細膩又追求完美，並且懂得打扮自己，身邊有許多喜歡你們的人，只是大多自己沒有看上。屬雞的人為人實在，不會盲目跟風、失去自我；不過有時太過於冷漠，讓人不敢靠近，只能在心裡默默的喜歡你、關注你。

生肖猴

屬猴的人外型姣好，氣質優雅、貴氣，擁有獨特的品味，事業運好，屬於才貌雙全，內外兼修的類型，是很多異性心裡追捧的對象。自然他們的桃花運就很旺，有時自己都會很煩躁，討厭別人對自己好，覺得是種負擔。