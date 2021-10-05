「第56屆電視金鐘獎」頒獎典禮於上週六圓滿落幕，除了時間控制得宜之外，現場的氣氛更是溫暖又溫馨，今年因為疫情影響，現場少了加油團的參與，但卻在小地方充滿暖意，包含場內的氣球燈營造氣氛外，還有1個隱藏版的亮點受到網友討論，那就是在緬懷已故藝人的表演中，有個神秘女聲娓娓唱出〈一閃一閃亮晶晶〉這首歌，整段表演只有乾淨的聲音，完全不露臉，把舞台的焦點都留給影片中的已故電視人，其中也包含了龍劭華。

幕後輕巧的〈一閃一閃亮晶晶〉歌聲，典禮播出當下就引發鄉民好奇，不斷在猜是誰在詮釋，後來意外發現居然是娃娃魏如萱唱的，溫暖、好聽，搭上畫面很催淚。三立電視製作單位表示由於魏如萱聲音易辨識又溫暖，於是提出邀請，還拜託陳建麒老師譜曲才完成當晚的作品。魏如萱都感嘆人生無常，覺得若能用歌聲安撫大家，同時向已故電視人致敬，是很有意義的，於是立刻同意，當晚就找團隊開始構思，魏如萱甚至還錄音到深夜，三立最感謝就是她不露臉也願意答應演唱，當晚也療癒了觀眾們痛失偶像的悲傷心情。