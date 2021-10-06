今天是一個令人感傷的日子，上周提前宣佈要退休的NBA國際巨星保羅蓋索(Pau Gasol)沒有反悔，在昨天召開新聞記者會，正式宣告揮別籃球生涯，相信這讓全世界球迷都非常惋惜，保羅蓋索一直是相當努力且敬業的球員，更在NBA及國際賽場上拿下許多輝煌戰績，如今籃球界少了他，真的會讓人很不習慣。

保羅蓋索在記者會說道：「我來這裡是要說，我從職業籃球中退役了，這非常艱難，但這是經過深思熟慮後的決定，你得轉換一下，去學習如何享受生活。在還享受比賽的時候结束職業生涯，而不是因為受傷。非常感激所有為實現這個目標做出努力的人！」從上述言論中能看出保羅蓋索對於退役相當不捨。

此外保羅蓋索還特別提到已故戰友柯比布萊恩(Kobe Bryant)，他說：「我想特别提到柯比，好希望他能在這裡，有時候生活就是這麼不公平。他教會了我如何成為一名更好領袖、競爭對手和赢家。」在記者會上提到柯比時他幾度哽咽，這位與他一起在湖人拿下二連霸的傳奇想必對他非常重要。

保羅蓋索在NBA征戰19個賽季，先後效力灰熊、湖人、公牛、馬刺和公鹿，生涯場均拿下17分9.2籃板3.2助攻1.6火鍋。在灰熊是他生涯最強悍的時候，細膩低位單打以及向延伸的投球技術、天才型球商都讓他在場上如魚得水，也因此獲得「西班牙鬥牛士」的稱號，當時在大前鋒位置幾乎無人能敵。

Querido baloncesto gracias por todo.



Dear basketball thank you for everything.



Estimat bàsquet gràcies per tot.



❤️🏀 pic.twitter.com/I6TemPrA5T — Pau Gasol (@paugasol) October 5 2021

到湖人他能力未衰減太多，謙虛個性與柯比的好強互補，更甘願屈居二當家輔佐柯比，讓兩位球星連線一拍即合，完全發揮1+1大於2的效果，而當時球隊還搭配上當家控球費許(Derek Fisher)、歐登(Lamar Odom)、亞瑞薩(Trevor Ariza)、拜能(Andrew Bynum)等悍將，他們一起在2009-10年為湖人拿下二連霸。