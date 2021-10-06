偶像劇《海豚灣戀人》曾在2003年風靡全台，捧紅劇中演員張韶涵、許紹洋、霍建華、徐潔兒和林韋君等人，其中飾演女主角童年「小瓶蓋」的吳育菱，已蛻變成25歲女性，外型變得更出眾。

今年25歲的吳育菱，6歲就進入演藝圈當小童星，演出《海豚灣戀人》小瓶蓋一角，楚楚可憐的模樣令觀眾印象深刻，喜歡演戲的她後來又接拍《千金百分百》、《第8號當鋪》、《惡魔在身邊》、《鬥魚》、《親戚不計較》等多部經典台劇，2009年因為要顧及功課才淡出螢光幕，去年從淡江大學財務金融學系畢業。

現在的吳育菱，蛻去幼年的稚氣和嬰兒肥，轉變成清秀的鄰家女孩，擁有水汪汪大眼和甜美笑容，身材纖細、服裝得體清爽，一雙纖細美腿格外引人注目，無疑從可愛小女孩長成正妹。已很少出現在螢光幕的她，IG設定為不公開，但自介上保留「瓶蓋」兩字。

反觀跟她一起在《海豚灣戀人》搭檔的男童星王欣逸，長大不慎誤入歧途，2016年7月涉入桃園蘆竹青少年鬥毆事件，受害者受傷送醫後昏迷半年不治，王欣逸偵訊時坦承有持球棒毆打受害者頭部，桃園地院依殺人罪一審判王新逸15年，高等法院則加重其刑，判處王欣逸17年。