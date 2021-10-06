由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局上午11點40分發布北北基、宜蘭大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨發生的機率。午後中南部及各地山區也有零星降雨機率。

北北基、宜蘭4縣市發布大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天台灣附近仍為偏東風的環境，不過迎風面水氣稍增，東半部、基隆北海岸及恆春半島降雨機率稍提高且降雨短暫且局部，基隆北海岸及東北部有局部大雨發生的機率，大台北東側則是有零星短暫陣雨，其他地區為維持多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有零星降雨。

溫度方面，氣象局表示，東半部地區高溫約30至32度，西半部地區高溫約33、34度，其中在桃園、新竹、南投、嘉義及金門有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動請多補充水分並做好防曬。

氣象局提醒，偏東風仍然偏強，大台北地區，新竹以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金門、馬祖易有8至9級強陣風，前往海邊活動及外出交通請注意安全。